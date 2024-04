Recém-nascidos ganham ensaio especial de Páscoa no Hospital Albert Sabin

Bebês recebem ensaio de Páscoa no Hospital Albert Sabin, em Fortaleza Crédito: Divulgação / Sesa

Em meio aos cuidados da unidade neonatal do Hospital Infantil Albert Sabin (Hias), em Fortaleza, familiares e bebês participaram de um momento de acolhimento para comemorar a primeira Páscoa com os pequenos no mundo. A equipe hospitalar organizou um ensaio fotográfico temático para comemorar a data e a vida dos pequenos. Cerca de 20 bebês participaram da ação, que contou com um cenário decorado especialmente para a ocasião, dentro do quarto de internação de cada um.