'Bebê gigante': brasileira viraliza ao mostrar o crescimento do filho

O bebê de seis meses já tem tamanho de uma criança de 11 meses; vídeo de fevereiro acumula 2,4 milhões de visualizações no TikTok

A brasileira Kelin Uess, que mora no Japão, compartilhou um vídeo mostrando o crescimento do filho de seis meses. O bebê se chama Bento e já pesa 9,5 kg e mede 75 centímetros, o tamanho de uma criança de 11 meses. Os dois viralizaram no TikTok, e o vídeo de fevereiro acumula 2,4 milhões de visualizações.



Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o peso médio de um bebê de seis meses é 7,9 kg, com tamanho de 67,7 centímetros.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Brasileira diz que já suspeitava do tamanho da criança



Kelin tem 32 anos e é casada com Rafael Araújo, jogador de vôlei da liga japonesa. Ela disse que já suspeitava do tamanho que o filho teria, em entrevista à revista Crescer.