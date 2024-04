MS: Idosa carregou "bebê de pedra" no ventre por mais de 50 anos

Condição médica raríssima, a litopedia acontece quando o feto morre por fatores naturais na gestação, não é notado e se calcifica. Imagem de apoio ilustrativo Crédito: Reprodução/ Pexels/ Mart Production

Uma idosa no município de Ponta Porã morreu durante cirurgia para remoção de "bebê de pedra" carregado no ventre por mais de 50 anos. As informações são do g1 Mato Grosso do Sul. Segundo o site, a mulher, de 81 anos, estava fazendo um tratamento para infecção urinária na cidade onde morava, mas teve uma piora no quadro clínico na última quinta-feira, 14. Ela foi então transferida ao Hospital Regional de Ponta Porã, a cerca de 80 km de Aral Moreira. Na unidade de saúde, ela passou por uma tomografia, e o "bebê de pedra" foi encontrado. A suspeita é que o feto tenha permanecido no corpo da idosa por 56 anos, desde a última gestação da mulher.