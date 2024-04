Mulher resgata filhote de cachorro no México e descobre ser um coiote

Marian Vázquez Alarcón tem vídeo com mais de 28 milhões de visualizações no TikTok. Ela narra como adotou e cuidou de filhote que achava ser de cachorro

Viraliza no TikTok o relato de uma usuária identificada como Marian Vázquez Alarcón, responsável por adotar um filhote abandonado que, à primeira vista, pensou ser de cachorro. Em vídeo com mais de 28 milhões de visualizações, a mulher detalhou a jornada de adoção e de cuidados do bicho, que foi provado ser, na verdade, um coiote. Assista ao vídeo mais abaixo.

O filhote foi encontrado, segundo Marian, nas ruas de Coatzacoalcos, município do estado de Veracruz, no México, em 2022. “Foi assim que o encontramos pensando ser um cachorro”, escreveu a mulher. Caso foi reportado pelo jornal mexicano Milenio em 7 de março último.

Comportamento agressivo indicou que filhote resgatado não era canino

Em seu perfil no TikTok, Marian compartilha diversos registros do cotidiano dela e de sua família, além dos animais domésticos. Na descrição do perfil, lê-se, em espanhol: “A dos animais”.