Universal Music alerta que vai retirar suas canções do TikTok

Músicas do grupo Universal Music devem ser retiradas do TikTok a partir desta quarta-feira, 31 Crédito: Adobe Stock/divulgação

O grupo Universal Music advertiu que vai retirar suas canções do TikTok, após o rompimento das negociações com a plataforma de vídeos sobre questões como a compensação para artistas e compositores. Em uma carta aberta, a Universal acusa o TikTok de "tentar construir um negócio baseado na música sem pagar um valor justo pela música". As partes discutiram os termos de um novo acordo antes do vencimento do contrato existente nesta quarta-feira, 31. Mas o contrato não foi renovado. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp

Entre os temas discutidos estão a "compensação apropriada" para artistas e compositores, a segurança on-line para as pessoas que usam a plataforma e a proteção dos artistas contra os danos da Inteligência Artificial, acrescenta o texto. Mas com o avanço das negociações, destacou a Universal, "TikTok tentou nos intimidar a aceitar um acordo de valor inferior ao acordo anterior, muito distante do valor justo de mercado e sem refletir seu crescimento exponencial". CONFIRA | Podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura e está disponível em todas as plataformas. Ouça clicando aqui Valores de músicas no TikTok As principais empresas da área da música recebem pagamentos de royalties das plataformas de streaming e das redes sociais. A Universal Music afirma, no entanto, que o TikTok propôs pagar "uma tarifa que é uma fração do que pagam as principais plataformas sociais similares". Em um comunicado, o TikTok respondeu que é "triste e decepcionante que o Universal Music Group tenha colocado sua própria ganância acima dos interesses de seus artistas". A rede social chamou de "falsas" as afirmações da Universal e acrescentou que a gravadora "optou por se afastar do grande suporte de uma plataforma com mais de um bilhão de usuários, que serve como promoção gratuita e um veículo para descoberta de seus talentos".