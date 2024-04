9 erros para evitar na hora de educar o cachorro

Educar os cachorros é parte essencial da responsabilidade de ser tutor, e isso desempenha papel fundamental no desenvolvimento de uma convivência harmoniosa entre o animal e a família. A educação oferece aos cães as ferramentas necessárias para compreender as expectativas do ambiente em que vivem, estabelecendo padrões de comportamento aceitáveis. Além disso, um cão bem-educado é mais feliz e saudável, experimentando menos estresse e ansiedade.

Nesse cenário, é crucial evitar alguns erros na educação do pet para garantir que o processo seja efetivo e correto. Abaixo, confira os mais comuns e saiba como não os cometer!

1. Falta de consistência

A inconsistência nas regras confunde o cão. Para evitar isso, defina normas claras desde o início e mantenha uma abordagem coesa na educação, seja comandos, horários ou recompensas.