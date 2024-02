Nugget de frango é protagonista em série sul-coreana; entenda

É hora de Gregor Samsa dar licença. O protagonista da novela “A Metamorfose” de Franz Kafka finalmente pode ter uma “competidora” à altura em personagem do novo k-drama da Netflix para março, intitulado “Chicken Nugget”.

A comédia de 12 episódios coloca a atriz Kim Yoo-jung (“Meu Demônio Favorito”) no papel de… um nugget de frango. Agora, o pai da mulher deve se esforçar para que a filha volte a ser humana, com a ajuda de um estagiário apaixonado por Yoo-jung.

A série, prevista para entrar no catálogo do serviço de streaming no dia 15 de março, não foi invenção de seu diretor, Lee Byeong-heon. Na verdade, a história já existia na forma de um webtoon (termo para webcomics sul-coreanas): "Dakgangjeong”, de Park Ji-Dok.