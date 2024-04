Mulher tenta beijar cachorro e tem parte do lábio arrancado após mordida

Eryka Costa foi mordida na boca pelo próprio cachorro após tentar beijar o animal. Modelo levou 10 pontos e deverá passar por uma reconstrução no lábio para recuperar o tecido no local Crédito: Reprodução/Instagram

"Foi muito rápido. Ele estava tranquilo, e eu fui brincar com ele durante a manhã. É normal, eu sempre brinco com ele, mas dessa vez ele ficou meio agitado. Ele tem esse costume, então foi um pouco de descuido meu", contou em entrevista ao g1 Piauí. Eryka foi atendida em uma Unidade Básica de Saúde e levou dez pontos no local da mordida na boca, além de ferimentos leves no braço. A modelo deverá realizar uma reconstrução no lábio para recuperar o tecido no local. Pelas redes sociais, ela também compartilha relatos sobre o caso e atualizações sobre a recuperação. Eryka precisará ficar 20 dias sem falar e sorrir até a cicatrização do ferimento.