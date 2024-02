Filhote prematura de gorila nasce em parto cesariano nos EUA

LEIA MAIS | Primata em perigo de extinção está na lista do ICMBio

Jameela nasceu pesando 3 Kg e consumiu cerca de 2,5 g de leite em sua primeira mamadeira. Hoje ela pesa mais de 5 Kg e está bebendo uma mamadeira três vezes mais cheia que a primeira.

Ela está crescendo rapidamente devido ao cuidado dos mais de 40 funcionários do Zoológico de Fort Worth que se comprometeram a cuidar dela.

A little peek into Jameela’s first few days.



She was born weighing 3 pounds, 1 ounce and consumed about 2.5 ounces of milk in her first bottle … today, she weighs more than 5 pounds and is drinking a bottle three times as full as her first. pic.twitter.com/BZzvnuVYkz