Cachorro se cura de câncer, ganha buzinaço e comove a web

O golden retriever Buda ganhou uma homenagem com buzinaço no seu último dia de quimioterapia. O momento foi gravado e viralizou nas redes sociais; confira

Após ter alta do tratamento contra um câncer, o cachorro golden retriever Buda, de 6 anos de idade, ganhou uma homenagem com um buzinaço nas ruas. O caso aconteceu em Curitiba, no Paraná, e foi registrado em vídeo.

A tutora de Buda anunciou com frases estampadas em seu carro que era o último dia de quimioterapia do cão. O golden recebeu o carinho de muitos motoristas, que buzinaram e se emocionaram ao vê-lo na janela do veículo, curtindo a homenagem.

