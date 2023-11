Nova música dos Beatles deve alcançar topo de vendas no Reino Unido

"Now and Then", canção inédita do The Beatles, será lançada em novembro Crédito: Apple Corps Ltd/Divulgação

A nova música dos Beatles, produzida com a ajuda de inteligência artificial (IA), está a caminho de se tornar a mais vendida no Reino Unido, de acordo com a organização Official Charts, que compila dados sobre as canções mais populares. "Now and then", composta por John Lennon em 1978, foi concluída por Paul McCartney e Ringo Starr, com a ajuda da IA para incluir acordes de George Harrison. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A música foi lançada na quinta-feira e com apenas 10 horas já ocupava a posição 42 no Reino Unido. Ela deve atingir o primeiro lugar quando a lista oficial das músicas mais populares for anunciada na próxima sexta-feira, segundo a Official Charts.