Haddad pega violão e toca música dos Beatles durante entrevista; veja vídeo

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), revelou um lado artístico nesta segunda-feira, 10, ao pegar um violão e tocar um trecho da música Blackbird, dos Beatles, ao final de uma entrevista concedida ao podcast O Assunto, apresentado pela jornalista Natuza Nery.

Perguntado sobre o que faz nos momentos de lazer, Haddad citou a leitura e a música, em especial sua relação com o violão, como maneiras de entretenimento. “Eu arranho um violãozinho”, disse.

A apresentadora então fez uma provocação ao ministro: “Quero ver se é verdade”, e pediu um violão para um integrante da produção, que surgiu com o instrumento.

Muito orgulho do nosso ministro da Fazenda, @Haddad_Fernando, que é professor e ainda toca um violão nas horas vagas!

Um belíssimo exemplo de que educadores e educadoras mudam a vida das pessoas, mudam um país! pic.twitter.com/AWPDhXtJHS July 10, 2023

Haddad disse que tem tocado cada vez menos, devido à falta de tempo. “Cada vez menos, porque faz um tempo que não me exercito, e violão, assim como línguas, é exercício, né?”.



Ao ver o violão o ministro disse que fica “com vergonha” de tocar em público, mas atendeu ao pedido da jornalista e tocou trecho de Blackbird, da banda Beatles.

Durante a entrevista, Haddad comentou temas políticos e econômicos e disse que tem tido boa relação com o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL), com quem tem diálogo para pautar projetos econômicos do interesse do governo.

Na semana passada, a Câmara aprovou com margem ampla o projeto da reforma tributária, que há 30 anos ficava travado nas discussões dentro da casa legislativa.