Paul McCartney no Brasil: cantor anuncia datas e locais de shows

A última passagem de Paul McCartney no Brasil foi em 2019, com shows realizados em São Paulo e Curitiba.

“Tenho boas notícias. Estamos voltando ao Brasil em novembro para tocar para vocês. Temos ótimas lembranças de todas as nossas visitas ao país. Eu amo ir ao Brasil porque vocês gostam de rock, de cantar e festejar ao mesmo tempo. Estamos muito animados. Vamos nos divertir. Vamos arrasar. Vamos passear. E Brasil, vamos nos divertir muito!”, disse o cantor em comunicado à imprensa.

O encerramento da passagem de McCartney pelo Brasil será no Rio de Janeiro, no estádio Maracanã, em 16 de dezembro. O anúncio das datas e dos locais das apresentações foi feito pelo eterno Beatle nas redes sociais.

Depois de quatro anos, o astro britânico Paul McCartney voltará a fazer shows no Brasil. O cantor anunciou cinco apresentações em cinco cidades diferentes entre novembro e dezembro. Os concertos fazem parte da “Got Back Tour” e serão realizados em Brasília (DF), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Curitiba (PR) e Belo Horizonte (MG).

Em 2013, o eterno Beatle veio a Fortaleza com a turnê "Out there", onde realizou um show na Arena Castelão.

Shows de Paul McCartney

Quando e onde: Brasília, 30 de novembro; Belo Horizonte, 3 de dezembro; São Paulo, 9 de dezembro; Curitiba, 13 de dezembro; Rio de Janeiro, 16 de dezembro

Ingressos no site Eventim por valores a partir de R$ 150