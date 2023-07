Paul McCartney fará 5 shows no Brasil em 2023; saiba os locais

A última passagem de Paul McCartney no Brasil foi em 2019. Os shows no Brasil em 2023 vão ocorrer em dezembro

O cantor Paul McCartney virá ao Brasil no mês de dezembro para shows em cinco cidades do País. De acordo com o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, a programação completa de apresentações do ex-Beatle deve ser divulgada em agosto.

No início do mês de maio, o retorno de Paul McCartney ao Brasil foi confirmado pelo jornalista José Norberto Flesch, que afirmou que o músico viria no mês de novembro. No entanto, novas informações detalham que os shows nas cidades brasileiras serão em dezembro.

Após cinco anos da sua última visita ao Brasil, Paul McCartney fará shows nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e Belo Horizonte.



Paul McCartney no Brasil

A última passagem de Paul McCartney no Brasil foi em 2019, com shows realizados em São Paulo e Curitiba.



Em 2013, o eterno Beatle veio a Fortaleza com a turnê "Out there", onde realizou um show na Arena Castelão.

