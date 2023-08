Paul McCartney no Brasil: saiba como comprar os ingressos dos shows

Paul McCartney volta ao Brasil este ano para cinco shows nos meses de novembro e dezembro. Com apresentações nas cidades de Brasília (DF), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Curitiba (PR) e Belo Horizonte (MG), a venda dos ingressos para os shows de Paul McCartney no Brasil começam nesta quinta-feira, 10.

A venda geral dos ingressos terá início ao meio-dia, no site da Eventim. Na ocasião, ingressos para os shows nas cinco cidades vão estar sendo vendidos na plataforma. Haverá também venda presencial nos pontos credenciados de cada cidade na mesma data, mas com início às 13 horas.

“Tenho boas notícias. Estamos voltando ao Brasil em novembro para tocar para vocês. Temos ótimas lembranças de todas as nossas visitas ao país. Eu amo ir ao Brasil porque vocês gostam de rock, de cantar e festejar ao mesmo tempo. Estamos muito animados. Vamos nos divertir. Vamos arrasar. Vamos passear. E Brasil, vamos nos divertir muito!”, disse o cantor em comunicado à imprensa.

Saiba como comprar os ingressos para os shows da turnê “Got Back Tour”, de Paul McCartney no Brasil:

Paul McCartney em Brasília

Quando : quinta-feira, 30 de novembro



: quinta-feira, 30 de novembro Onde : Arena BRB Mané Garrincha (Asa Norte, Brasília - Distrito Federal)



: Arena BRB Mané Garrincha (Asa Norte, Brasília - Distrito Federal) Quanto : de R$500 a R$990 (valores de inteira)



: de R$500 a R$990 (valores de inteira) Clique aqui para comprar o ingresso de Paul McCartney em Brasília



Venda presencial: portão L da Arena BRB, a partir das 13 horas; e Loja Eventim (Brasília Shopping), a partir de sábado, 12, às 10 horas

Paul McCartney em Belo Horizonte

Quando : domingo, 03 de dezembro



: domingo, 03 de dezembro Onde : Arena MRV (rua Cristina Maria de Assis, 202 - Califórnia, Belo Horizonte)



: Arena MRV (rua Cristina Maria de Assis, 202 - Califórnia, Belo Horizonte) Quanto : de R$480 a R$990 (valores de inteira)



: de R$480 a R$990 (valores de inteira) Clique aqui para comprar o ingresso de Paul McCartney em Belo Horizonte



Venda presencial: bilheteria Arena MRV, a partir das 10 horas; e Loja Eventim (Shopping 5ª Avenida), a partir de sexta-feira, 11

Paul McCartney em São Paulo

Quando : sábado, 9 de dezembro



: sábado, 9 de dezembro Onde : Allianz Parque (rua Palestra Itália, 200 - Água Branca, São Paulo)



: Allianz Parque (rua Palestra Itália, 200 - Água Branca, São Paulo) Quanto : de R$420 a R$990 (valores de inteira)



: de R$420 a R$990 (valores de inteira) Clique aqui para comprar o ingresso de Paul McCartney em São Paulo



Venda presencial: bilheteria B do Allianz Parque, a partir das 13 horas

Paul McCartney em Curitiba

Quando : quarta-feira, 13 de dezembro



: quarta-feira, 13 de dezembro Onde : Estádio Couto Pereira (rua Ubaldino do Amaral, 63 - Alto da Glória, Curitiba)



: Estádio Couto Pereira (rua Ubaldino do Amaral, 63 - Alto da Glória, Curitiba) Quanto : de R$440 a R$990 (valores de inteira)



: de R$440 a R$990 (valores de inteira) Clique aqui para comprar o ingresso de Paul McCartney em Curitiba



Venda presencial: bilheteria 2 do Estádio Couto Pereira, a partir das 13 horas

Paul McCartney no Rio de Janeiro

Quando : sábado, 16 de dezembro



: sábado, 16 de dezembro Onde : Estádio do Maracanã (Av. Pres. Castelo Branco, Portão 3 - Maracanã, Rio de Janeiro)



: Estádio do Maracanã (Av. Pres. Castelo Branco, Portão 3 - Maracanã, Rio de Janeiro) Quanto : de R$300 a R$990 (valores de inteira)



: de R$300 a R$990 (valores de inteira) Clique aqui para comprar o ingresso de Paul McCartney no Rio de Janeiro



Venda presencial: bilheteria Norte do Estádio Nilton Santos (Engenhão), a partir das 13 horas



Paul McCartney no Brasil

A última passagem de Paul McCartney no Brasil foi em 2019, com shows realizados em São Paulo e Curitiba. Em 2013, o eterno Beatle veio a Fortaleza com a turnê "Out there", onde realizou um show na Arena Castelão.