Now And Then: Beatles lançam música inédita 53 anos após fim da banda

Os Beatles lançaram na manhã desta quinta-feira, 2, uma música inédita intitulada “Now And Then”. A canção foi criada a partir de uma demo caseira gravada por John Lennon na década de 1970 e finalizada com a participação de Paul Mccartney, Ringo Starr e George Harrison .

Embora o quarteto de Liverpool tenha separado-se em 1970, Paul, Ringo e George reuniram-se em 1995 para o projeto “Beatles Anthology”. Na época, foram lançadas duas músicas inéditas do Fab Four: “Free as a Bird”, em 95, e “Real Love”, no ano seguinte. Na ocasião, “Now And Then” chegou a ser trabalhada pelos Beatles, mas não havia tecnologia suficiente para restaurá-la.

Now and Then: demo original de 1980 e minidocumentário do single

A demo original de “Now And Then” foi descoberta em 1980 em uma fita cassete por Yoko Ono, esposa de Lennon. No novo trabalho, a faixa conta com uma linha original de baixo tocada por Mccartney e solo de bateria de Ringo.

A guitarra da música utilizou uma gravação feita na década de 90 de um solo tocado por George Harrison.

Nessa quarta-feira, 1, foi lançado um mini-documentário acerca da produção do novo single dos Beatles. A direção foi feita por Peter Jackson, diretor de Senhor dos Anéis e do documentário Get Back, obra lançada em 2021 que conta os anos finais da banda. O curta pode ser acessado no Youtube e na Disney Plus.