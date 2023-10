Faixa de Gaza: o que é e por que é o centro da guerra Israel-Hamas

A Faixa de Gaza tem sido usada como cenário na guerra entre Israel e Hamas , que teve início com os ataques do dia 7 de outubro. A área costeira não é reconhecida como um país, e sim como um território palestino governado pelo Hamas.

O que é a Faixa de Gaza?



A área da Faixa de Gaza é parte do território palestino determinado pela Organização das Nações Unidas (ONU) pela resolução 181 de 1948. Nesse acordo, 53,4% do território seria do domínio de Israel e 45,5% seria do domínio palestino.

Portanto, “a faixa de Gaza é o que restou do território palestino naquela região”, como explica Altemar da Costa Muniz, professor de História da Universidade Estadual do Ceará (Uece).

Não há um censo oficial, mas levantamentos feitos por organismos internacionais de ajuda humanitária estimam que cerca de 2 milhões de pessoas vivem na área.



Faixa de Gaza marca relação política entre o Hamas e Israel



O Hamas surgiu, apoiado por Israel, como um grupo que se contrapôs ao Fatah, partido ligado à Autoridade Nacional Palestina (ANP) — órgão de autogoverno responsável por gerir parte do território da Cisjordânia.

Então houve o entrevero entre Fatah e Hamas, também incentivado por Israel. “Israel, então, viu que tinha criado um problema e fez todo aquele processo que caracteriza quase toda a Cisjordânia, que são os muros, as cercas, o controle e saída de pessoas, alimentos e água”, analisa Altemar.