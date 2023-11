Criança na Faixa de Gaza que viralizou ao ser abraçada por médico está em segurança

Em vídeo que viralizou nas redes sociais na semana passada, um menino palestino aparece em estado de choque sendo abraçado por um médico e chorando em seguida. Segundo a imprensa local, a casa da criança esteve na linha de bombardeios por mísseis israelenses.

No domingo, 22, imagens do fotógrafo Abdallah Alattar mostraram a criança, chamada Muhammad Abu Louli, em segurança com a família, refugiada em uma escola das Nações Unidas (ONU), em Rafah, próximo a fronteira do Egito.