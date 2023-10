Balanço do número de estrangeiros mortos, feridos, ou sequestrados pelo Hamas em Israel

O ataque sem precedentes deixou mais de 1.400 mortos do lado israelense. Na Faixa de Gaza, autoridades de saúde já contabilizaram mais de 5.000 mortos nos bombardeios israelenses lançados em represália.

O Hamas tomou como reféns mais de 200 cidadãos israelenses, estrangeiros, ou pessoas com dupla nacionalidade, em 7 de outubro, de acordo com o balanço mais recente do governo de Israel.

Segue abaixo a lista das vítimas estrangeiras em Israel, segundo as informações mais recentes:

Um homem e uma mulher com dupla nacionalidade brasileira e israelense morreram no ataque do Hamas. Uma brasileira morreu na ofensiva, segundo o Itamaraty.

Pelo menos 31 cidadãos americanos morreram, e 13 estão desaparecidos, informou a Casa Branca.

O presidente Joe Biden informou que "entre os retidos pelo Hamas há cidadãos americanos". Duas reféns americanas, mãe e filha, foram libertadas e chegaram a Israel no dia 20 de outubro.