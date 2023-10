Israel se declara oficialmente em guerra, após ataques do Hamas; mortos já superam 900

O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, informou que seu Gabinete de Segurança declarou o país oficialmente em guerra, após um ataque mortal do Hamas no sul de Israel.

A decisão, anunciada neste domingo, 8, autoriza formalmente "a tomada de medidas militares significativas", disse o gabinete, em um comunicado. "A guerra que foi imposta ao Estado de Israel em um ataque terrorista assassino da Faixa de Gaza começou às 6h de ontem", disse.

Não foram fornecidos mais detalhes. Mas Netanyahu já havia declarado o país em guerra, e os militares prometeram uma resposta dura em Gaza. Os líderes do Hamas, por sua vez, afirmaram estar preparados para uma nova escalada.