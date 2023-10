O POVO News: Israel se prepara para invadir Gaza; Hamas ameaça matar reféns

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta segunda-feira, 9. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz as últimas informações sobre o conflito entre Israel e o grupo extremista Hamas que já deixou cerca de 1587 mortos se tornando o conflito mais mortal no território israelense desde 2008 e na Palestina desde 2015.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, divulgou imagens de ofensivas e afirmou "Nós começamos. Israel vencerá", e se prepara para invadir e tomar a Faixa de Gaza. O grupo Hamas ameaçou que irá executará um refém israelense a cada novo bombardeio de Israel contra edifícios civis na Faixa de Gaza sem aviso prévio.

Assista ao vivo: