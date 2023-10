Babá brasileira é presa acusada de matar homem nos EUA

O crime teria ocorrido em fevereiro e, após oito meses de investigações, a polícia americana prendeu a jovem. Porém, as investigações continuam, a fim de esclarecer outras informações sobre o crime.

Crime envolveu um duplo homicídio que ocorreu em fevereiro

No dia 25 de fevereiro, a polícia atendeu uma ligação da emergência, mas desligaram rapidamente. Alguns minutos depois, Juliana e o dono da casa, Brendan Robert Banfield, falaram com o serviço de emergência.

Juliana disse que “uma amiga” tinha levado um tiro, mas o homem interrompeu. Brendan disse que tinha atirado em outro homem identificado como Joseph Ryan, e o acusou de ter invadido sua casa e esfaqueado sua esposa.

A polícia encontrou a mulher, Christine Banfield, de 37 anos, com facadas na parte superior do corpo. Ryan foi encontrado perto da casa, com várias marcas de tiros.

Segundo o chefe de polícia do condado de Fairfax, onde ocorreram os crimes, uma menina de 4 anos também estava na casa quando a polícia chegou. Ela estava sem ferimentos e foi retirada pelos policiais.

Durante as investigações de sete meses, a polícia concluiu que a brasileira matou Ryan. Ainda não foi explicado como ele entrou na residência.