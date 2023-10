Justiça espanhola investigará mortes em boate latina como homicídio culposo

A magistrada está "à espera de que seja concluído o trabalho de identificação" das vítimas - entre as quais estão colombianos, nicaraguenses, equatorianos e espanhóis -, uma vez que já foi finalizada "a autópsia realizada por médicos forenses" para determinar "as causas e circunstâncias das mortes", destacou o comunicado.

Um juíza de instrução de Múrcia "chefiará a investigação para esclarecer os fatos e determinar, se for o caso, possíveis responsabilidades criminais", informou o tribunal em um comunicado emitido nesta terça-feira.

A Justiça espanhola investigará como homicídio culposo as treze mortes causadas por um incêndio violento, que ocorreu no domingo (1) na cidade de Múrcia, em uma boate frequentada por latino-americanos. Em meio à dor, familiares das vítimas colaboraram nos esforços de identificação.

Um dos advogados da boate Fonda Milagros, Francisco Javier Verdú, disse nesta terça-feira à televisão pública TVE que a documentação da casa estava "em ordem" e acrescentou que as autoridades realizaram uma inspeção às instalações "há seis ou oito meses" e pediram apenas para substituir duas portas para torná-las à anti-incêndio - o que foi feito.

Mas a Prefeitura não explicou porque a medida não foi concretizada e apenas enfatizou que determinará as responsabilidades.

"Todos sabiam que estava funcionando, nunca houve qualquer notificação de que deveriam acabar com a atividade (...), que precisava fechar", enfatizou Verdú sobre a Fonda Milagros, que divulgava as suas festas de salsa, cumbia ou reggaeton nas redes sociais .

É o caso de Miriam Montealegre, uma nicaraguense que veio há 17 anos de seu país para Múrcia em busca de trabalho, que perdeu no incêndio a cunhada Marta Hernández, os sobrinhos Sergio e Eric Torres, e a namorada de Eric, Orfilia, segundo relato ao jornal El País.

"Foram engolidos pelas chamas, mas queremos saber" o que aconteceu, afirmou Montealegre.

Montealegre decidiu não comparecer à celebração do 30º aniversário de Eric Torres na área reservada do segundo andar da discoteca, descrita como "um labirinto" por uma testemunha, e onde as autoridades suspeitam que o incêndio possa ter começado.