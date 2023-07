Médicos brasileiros já podem trabalhar no Estados Unidos; veja como

Por meio da nova lei HB 1312, médicos estrangeiros podem atuar nos Estados Unidos. Isso abre a possibilidade para que médicos formados no Brasil trabalhem no país.

A lei foi assinada pelo governador do Tenessee, Bill Lee, e tem por objetivo combater a escassez de médicos nos Estados Unidos. Levantamento realizado aponta escassez de profissionais que deve chegar a 5,9 mil médicos até 2030.

Uma das áreas da Medicina mais afetadas por essa escassez é a de cuidados básicos. Do déficit de 5.989 médicos, 1.107 são médicos de cuidados primários.

Entenda como funciona a lei que libera médicos estrangeiros nos Estados Unidos

A lei HB 1312 torna o Tenessee o primeiro estado dos Estados Unidos a permitir que graduados em Medicina em outros países trabalhem sem a necessidade de frequentar um programa de residência.

Durante dois anos, esse médicos irão trabalhar com licença provisória.

No período provisório, os profissionais estarão sob supervisão de um profissional licenciado no Tenessee. Após o prazo, os médicos internacionais poderão receber licenças irrestritas.

Vinícius Bicalho, CEO da Bicalho Consultoria Crédito: Divulgação

Estados Unidos preparam mudança em lei para atrair imigrantes

De acordo com Vinícius Bicalho, CEO da Bicalho Consultoria - escritório especializado em imigração, impostos federais e negócios internacionais, há um movimento de aceitação na entrada de profissionais estrangeiros.

Atualmente tramita um projeto de lei que conta com apoio dos partidos Democrata e Republicano que pretende facilitar a regularização de imigrantes e facilitar o fluxo migratório.

Vinícius pontua que o perfil de quem opta por morar nos Estados Unidos vem mudando. "Nos últimos anos, milhares de brasileiros qualificados vem optando por dar continuidade às suas carreiras nos Estados Unidos".

O movimento no congresso dos Estados Unidos mostra que eles também estão mais abertos a esse movimento. "Os EUA estão ávidos por imigrantes qualificados, mas é necessário que a situação legal de quem chega esteja em ordem", ressalta.

O tipo de visto americano para profissionais qualificados

Existem diferentes tipos de visto disponíveis para quem vai aos Estados Unidos. O mais procurado por profissionais qualificados é o visto EB-2NIW, seguido do visto EB-1A.

A partir do EB-2NIW, o processo de solicitação do Green Card é baseado no Interesse Nacional dos Estados Unidos de ter o solicitante contribuindo no mercado de trabalho norte-americano. Esse tipo de processo não exige uma certificação de trabalho ou oferta de emprego.

Já o visto EB-1A é destinado para aqueles profissionais que podem provar uma habilidade extraordinária ou conquistas nas áreas de ciências, artes, educação, negócios ou esportes por meio de aclamação nacional ou internacional sustentada.

