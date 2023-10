Suspeito de homicídio é capturado com ajuda de drone, em Caucaia

O homem tentou fugir, quando percebeu a presença da polícia, mas acabou sendo preso com a ajuda do equipamento

Um homem de 25 anos, suspeito de homicídio qualificado foi preso preventivamente, na manhã da última sexta-feira, 13, no município de Caucaia. Durante a abordagem, Walter Santos Oliveira tentou fugir pelo telhado do imóvel onde estava, mas foi capturado com a ajuda de um drone.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), após um trabalho investigativo, uma equipe da Delegacia Metropolitana de Caucaia localizou Walter, no bairro Marechal Rondon.