Suspeitos de participar de triplo homicídio contra família são mortos

A dupla, encontrada pela Polícia Militar na cidade de Pereiro, foi morta em confronto com os policiais

“Durante as buscas, dois homens, de 22 e 28 anos, efetuaram disparos contra a composição, que revidou. Os suspeitos foram atingidos e socorridos, mas foram a óbito”, informou a pasta por meio de nota.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), foram feitas diligências na cidade de Pereiro e uma equipe da PM foi informada sobre a localização de dois suspeitos de envolvimento com o crime, que vitimou três pessoas da mesma família.

Dois suspeitos de participar de um triplo homicídio, registrado no distrito de Curralinho, em Jaguaribe, no último sábado, 21, foram mortos em confronto com a Polícia, no domingo, 22, na cidade de Pereiro. Conforme uma fonte da PM, Renan dos Santos Martins, 23, e Alison Silva Almeida, 28, eram envolvidos com uma facção criminosa.

A fonte da PM disse ao O POVO que os dois homens mortos na ação tinham envolvimento com o tráfico de drogas e já haviam sido presos anteriormente pelo crime. Eles teriam invadido a residência da família, em Jaguaribe, em busca de um integrante de uma facção rival.



O homem, identificado apenas como ‘Lucas’, fugiu do local e os executores atiraram contra sua família. O pai, a mãe e a irmã de ‘Lucas’ morreram dentro da casa em que moravam. De acordo com informações da SSPDS, as mulheres tinham 21 e 49 anos e o homem 51 anos.

Confronto



Já no local em que o confronto entre a Polícia e os suspeitos dos homicídios aconteceu, foram apreendidas três armas de fogo, 47 munições de calibres 38 e ponto 40, uma lanterna e cerca de 100 gramas de maconha.



Na ocasião, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para o local. A SSPDS informou que segue investigando um triplo homicídio, por meio da Delegacia Regional de Jaguaribe.



Estatísticas



O Ceará registrou, de janeiro a setembro deste ano, 2.124 mortes consideradas como Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIS), segundo estatísticas divulgadas pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Os crimes contabilizados nesta categoria são homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte.