Influencer de 12 anos acumula fortuna de mais de R$ 24 milhões e faz festa de aposentadoria

A fortuna de Pixie tem sua base no trabalho de sua mãe, Roxy Jacenko, uma empresária de sucesso no segmento de relações públicas e marketing na Austrália. Quando Pixie era apenas um bebê, Roxy começou a publicar uma série de fotos e vídeos da filha nas redes sociais para promover sua marca pessoal de consultoria.

A menina acumula ainda uma série de contratos de publicidade com marcas internacionais e "administra", com amparo da mãe, uma loja online de brinquedos e acessórios de vestuário , além de ser a estrela de inúmeras campanhas de moda.

Com a imagem de Pixie cada vez conhecida no mercado australiano, mãe e filha idealizaram juntas a marca "Pixie’s Bows", empresa focada em produtos e acessórios para crianças. A empresa, para além da renda do trabalho da menina como influencer, é a principal fonte de renda da pré-adolescente.

"Pixie decidiu pendurar os sapatos de sua loja de brinquedos online para se concentrar em sua entrada iminente no ensino médio... Resumindo, nos últimos meses, discutimos os planos de negócios daqui para frente como uma família e decidimos que, embora tenha sido uma jornada incrível iniciada há cerca de três anos, era hora de se concentrar no ensino médio", afirma Roxy.

Em seu perfil no Instagram, Pixie compartilhou um vídeo mostrando as lembrancinhas de luxo que os convidados da sua festa de aniversário e aposentadoria receberam. O tema do evento foi "Singapura" e parte dos brindes de luxo foi patrocinada pela MCoBeauty, marca de produtos de beleza de luxo na Austrália.

A empresária, porém, reitera que o negócio seguirá aberto, mas com um fluxo menos intenso de atividades para a garota. "A loja online da Pixie's Pix permaneça, ela voltará a ser como quando começou em 2011, com muito menos tempo/pressão para Pixie", complementa.

Não é a primeira vez que o aniversário da jovem de 12 anos chama a atenção. No ano passado, a comemoração também contou com luxos. No último aniversário, Pixie contou com a ajuda da organizadora da festa, Mary Ronis Events, famosa entre celebridades e ricos na Austrália.

Além disso, quando tinha nove anos, a mini influenciadora recebeu de sua mãe, Roxy, um carro de luxo da Mercedes Benz. Na época, o veículo era avaliado em mais de R$ 250 mil, afirma o portal Crescer.

Nos comentários do post sobre seu aniversário de 12 anos, alguns internautas brincam com a ostentação da festa e do fato da jovem ter "se aposentado". Em tom de brincadeira, um dos internautas lembra que comemorou o seu 12º aniversário no McDonalds.



*Com colaboração de João Vitor Umbelino

