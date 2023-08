Influencers Cearenses: Oggin revela como cria arte com lixo das praias de Fortaleza

FORTALEZA-CE, BRASIL, 28-06-2023: Oggin, faz trabalho de marcenaria manual. Projeto Influencer. (Foto: Aurelio Alves/O Povo) Crédito: AURÉLIO ALVES

Bastidores das gravações da 2ª temporada da série Influencers Cearenses com a influenciador responsável pelo perfil Oficina do Oggin Crédito: Arquivo Pessoal/O POVO “Embora existam escolas técnicas, ainda não tem escolas de vivência de criadores, de criatividade, de experimentadores de coisas. Talvez esse seja um sonho grande que talvez”, detalha ao imaginar contemplativo uma possível expansão da Oficina do Oggin. LEIA TAMBÉM | Quem é Letícia Marques? A influencer trans que une militância e humor nas redes sociais

O gosto pelo artesanato está no sangue. Desde criança, via a mãe fazer trabalhos manuais e criar arte de forma artesanal. Oggin conta que a criatividade dela surgiu da necessidade e menciona o exímio trabalho de sua mãe com a agulha e os rolos de linha de costura, criando peças complexas apenas com as mãos. Oggin ministra oficina no Sobrado Dr. José Lourenço Crédito: AURÉLIO ALVES O que ela podia fazer, não pedia a ninguém, explica ao dizer que incorporou isso em sua própria personalidade.