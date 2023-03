Bazar traz descontos de até 70% em itens de vestuário em Fortaleza

Entre os dias 4 e 11 de março, acontece a nona edição do Bazar do Centro Fashion, que vai trazer descontos de até 70% em itens de vestuário, calçados e acessórios, que vão desde a moda infantil à adulta.



De acordo com o superintendente do centro comercial, André Vajas, o objetivo do bazar é impulsionar as vendas e beneficiar os consumidores com os preços baixos.

"Nossos lojistas aguardam por esse evento a cada semestre, pois é o momento em que surge a oportunidade para novos produtos ganharem destaque nas lojas, mantendo um catálogo de itens sempre alinhado com a moda do momento”, disse.



Durante o bazar, o empreendimento terá um horário de funcionamento especial, abrindo também no domingo, 5, das 9 às 16 horas; e na segunda-feira, 6, de 9 às 19 horas.

