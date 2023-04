Influenciadora diz ter pato de estimação furtado dentro de condomínio em São Paulo

O animal faz parte da rotina de Julia Olympio, que frequentemente publica conteúdos com o pet nas redes sociais

A influenciadora digital Julia Olympio, afirmou que seu pato de estimação foi furtado dentro de um condomínio em Mogi das Cruzes, em São Paulo. O caso está sendo investigado pela 1° Distrito Policial (Mogi das Cruzes) da Polícia Civil.

Patolino, como é chamado o animal, ficou conhecido pelos seguidores de Julia devido suas frequentes aparições nos perfis da tiktoker.

“Eu o tratava como se fosse um filho. Ele já foi para a praia, para o campo comigo. Está sendo horrível ficar sem ele, é um vazio tão grande. Parece que eu estou passando por um pesadelo e a qualquer momento eu vou acordar e ele vai estar lá me esperando”, disse Julia em entrevista ao portal G1.

A influenciadora saiu de casa no último dia 13 e quando voltou, não encontrou o pato de estimação. Diante da falta de pistas, a tutora descarta um possível ataque de outro animal.

“A gente acha que nenhum bicho matou. Se tivessem matado, a gente teria encontrado o corpo ou visto algum rastro. A gente está achando que alguém pegou ele. Eu estou fazendo uma mobilização para ver se a gente descobre com quem está com ele, para tentar sensibilizar e receber ele de volta”, concluiu a tiktoker.

Julia se mudou recentemente para dar mais conforto ao pato e lamenta o ocorrido. “Eu me mudei para uma outra casa fazia cinco dias. Eu escolhi essa casa para dar um conforto maior para ele, tinha um lago e eu ia arranjar uma fêmea para ficar com ele. Infelizmente, eu saí de casa e, quando eu voltei, ele não estava mais lá”, disse a influencer.

Influenciadora contratou empresa especializada

Julia contratou uma empresa especializada em procura de pets, mas até o momento não têm indícios de onde está Patolino. Cães farejadores foram adicionados à equipe para auxiliar nas buscas pelo animal.

“Eu fiquei muito desesperada quando ele sumiu. Eu joguei no Google e achei uma empresa que é especializada em encontrar pets. Três pessoas da empresa vieram com um cão farejador, a gente procurou na mata, mas sem sucesso.” afirma a jovem, que ainda suspeitando que o pato tenha sido furtado, completa: "A gente descobriu um rastro dele, mas depois some. Por isso, a gente está concluindo que alguém pegou ele”.

