Influencers Cearenses: Rayanne Gondim revela segredos de sua vida no 2º episódio da série

A modelo plus size Rayanne Gondim será a estrela do 2º episódio da 2ª temporada da série Influencers Cearenses contando segredos de sua rotina e carreira; confira

A modelo plus size e criadora de conteúdo Rayanne Gondim será a estrela do segundo episódio da série Influencers Cearenses, produção exclusiva do Grupo de Comunicação O POVO, que será lançado às 10h30min na manhã do próximo domingo, 23 de julho, na plataforma O POVO+ e em nosso Instagram (@opovoonline).

No segundo lançamento da segunda temporada, a modelo internacional contará detalhes de sua vida, rotina de gravações para as redes sociais e claro, de sua trajetória profissional.

Rayanne será a segunda influenciadora digital a ter a casa invadida pela equipe do O POVO para revelar segredos enquanto conta sua história de vida e sua relação com seus seguidores.

Ao receber O POVO em sua casa, ela mostra ainda como montou um cenário dentro do apartamento para fazer fotos e produzir conteúdo para alimentar as redes sociais, detalha sua paixão por ensaio e modelagem de lingerie e roupa íntima e reforça a importância de uma moda mais inclusiva.

“Existem vários tipos de corpos e a moda deve abraçar todos eles”, ressalta Rayanne, destacando a importância da luta pela representatividade na moda.

A jovem mora no Ceará desde os 4 anos e começou a modelar ainda na infância. Aos 17 anos deu início a profissionalização de sua carreira e um ano depois já adicionou ao seu portfólio trabalhos na Colômbia, Argentina e Chile.

Além da carreira de modelo internacional na América Latina, Rayanne tem no currículo os títulos de Miss Plus Size Ceará 2017. Conquista que lhe conduziram para a disputa no cenário nacional na qual ficou em 5ª lugar no concurso Miss Plus Size Brasil logo na estreia.

Influencer Rayanne Gondim revela ao O POVO detalhes de sua parceria com a Shein e de ensaio de 12h



Rayanne Gondim recebe O POVO em sua casa para detalhar vida de modelo e influencer no segundo episódio da série Influencers Cearenses Crédito: AURÉLIO ALVES

Entre os detalhes revelados por Rayanne ao O POVO estão os bastidores de sua parceria com a multinacional varejista Shein, empresa chinesa especializada no ramo de Fast Fashion "Termo utilizado para designar a renovação constante das peças comercializadas no varejo de moda"

Parceria essa que lhe rendeu um recorde pessoal. Ao lembrar dos momentos que viveu trabalhando para a Shein ela revela que já fez um único ensaio com mais de 270 roupas em uma sessão de fotos de mais de 12 horas de duração.

“Foi bem frenético, bem desgastante. Não é fácil ser modelo. Existe estudo, amadurecimento, compromisso”, explica. A modelo reforça ainda que a expertise conquistada com essa experiência profissional foi um grande marco em sua carreira.

