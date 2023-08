Influencers Cearenses: Conheça Xsbel, jovem que faz sucesso unindo moda vintage e humor

Nostalgia, moda vintage, humor e muito "cearensês", esses são elementos essenciais em todo conteúdo produzido pela influenciadora Isabelle Moreira de Abreu para as redes sociais. Conhecida como Xsbel, a cearense conta detalhes de sua rotina e trajetória profissional no mundo da moda no último episódio da 2ª temporada da série Influencers Cearenses.

>> Confira aqui a primeira temporada da série



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O lançamento do episódio ocorrerá no domingo, 13 de agosto, às 10h30min na plataforma O POVO+ e em nosso Instagram (@opovoonline).

Conheça Xsbel, a influencer cearense que mistura nostalgia, humor, regionalismo e moda nas redes sociais

Nascida na Comunidade da Brasília, no bairro Montese, em Fortaleza, Bel cresceu em um contexto social com poucas oportunidades e viu sua vida sendo transformada inicialmente com a arte e depois com as redes sociais.

LEIA TAMBÉM | Descubra as maravilhas do Mundo de Alice, modelo e influencer cearense de 17 anos com Síndrome de Down

Isabelle conta que era “zoada” desde a infância pelo seu estilo, bastante inspirado em seus avós. “As pessoas viam minhas fotos e diziam: ‘Ela não é daqui não’. Mas eu sou daqui sim, sou do Ceará. Por que a gente não pode se vestir assim no Ceará?”, explica a influencer que gosta da “moda antiga” e “de brechó”.