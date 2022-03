EUA: homem usa auxílio na pandemia para comprar carta de Pokémon

Enquanto quase todas as pessoas que buscaram auxílio financeiro durante a pandemia usaram os valores para compensar a perda de emprego ou a falta de clientes, um estadunidense teve uma ideia diferente: comprar uma carta colecionável de Pokémon. O caso aconteceu na cidade de Dublin, no estado da Georgia.

Segundo o Ministério Público Federal dos Estados Unidos, o homem, identificado como Vinath Oudomsine, obteve um empréstimo a juros baixos. O programa, criado pelo governo em 2020, é destinado a ajudar pequenas empresas com despesas como salários, fornecedores e aluguel.

Vinath teria contraído um empréstimo de 85 mil dólares (cerca de R$ 435 mil), alegando possuir uma empresa de entretenimento, com dez funcionários e faturamento de 235 mil dólares (R$ 1,2 milhão) nos 12 meses anteriores à pandemia. Para conseguir o dinheiro, ele submeteu documentos fraudulentos ao governo, sendo aprovado no programa.

Após receber o valor, Vinath usou parte do dinheiro para comprar uma carta colecionável do jogo Pokémon. Embora o produto exato não tenha sido revelado, uma investigação do site Vice revelou um leilão feito em dezembro de 2020, em que um item do tipo foi arrematado pelo mesmo montante informado pelo órgão governamental.

O valor assusta: o colecionável saiu por nada menos que 57.789 dólares - quase R$ 300 mil. A carta, que retrata o monstro Charizard, é raro por ter sido a primeira edição impressa em inglês. Estima-se que, atualmente, haja apenas algumas dezenas de itens similares em bom estado de conservação.

A real destinação do dinheiro foi descoberta, e Vinath foi preso em outubro de 2021. Nessa segunda-feira, 7, ele foi condenado por fraude monetária. O juiz sentenciou o homem a três anos de prisão e mais três anos em liberdade condicional. Além da pena, ele terá que devolver os 85 mil dólares integralmente, e pagar outros 10 mil dólares como multa.

Como parte do processo, Vinath teve que entregar a carta às autoridades. Não há informações se ela será novamente colocada à venda.

