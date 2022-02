Empresa envia acidentalmente cheques de R$ 16 trilhões a 74 clientes da Inglaterra

Uma empresa de energia elétrica enviou acidentalmente um cheque de compensação no valor de mais de 2,3 trilhões de libras (cerca de R$ 16,2 trilhões) a 74 clientes da Grã-Bretanha. Um dos moradores publicou a carta no último sábado, 12, e a Nothern Powergrid confirmou o erro.

A empresa Northern Powergrid estava indenizando vários clientes que ficaram sem energia elétrica após danos causados por uma tempestade em novembro do ano passado.

Em entrevista a Sky News, Gareth Hughes, que publicou a foto da carta, disse que soube imediatamente que era um erro da empresa "mas foi bom sonhar por alguns minutos". No cheque, estava a quantia de 2.324.252.080.110 de libras.

"Obrigado pela compensação pelos poucos dias em que não tivemos eletricidade por causa da tempestade Arwen", escreve Hughes. "Antes de aceitar o valor, gostaria de perguntar se você pode pagar esse valor?", brincou.

Thank you for our compensation payment @Northpowergrid for the several days we were without power following #stormarwen Before I bank the cheque however, are you 100% certain you can afford this? #trillionpounds pic.twitter.com/z5MNc2Nxl1