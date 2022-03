FBI prende ladrão após identificá-lo por meio de vídeos no TikTok

Chozen Terrell-Hannah, conhecido como ChozenWrld nas redes sociais, foi preso no dia 23 de fevereiro nos Estados Unidos após o departamento federal de investigação, o FBI, conseguir identificá-lo através de seus vídeos postados no TikTok, onde tem mais de 150 mil seguidores.

A agência de segurança chegou até Chozen ao perceber a semelhança entre detalhes de suas publicações e o relato das vítimas assaltadas. Entre as pistas, o cabelo pintado e os sapatos que usava foram elementos essenciais para o reconhecimento.

Tudo começou quando a polícia da cidade de Dearborn recebeu a primeira dica sobre a identidade do assaltante, que seria uma conta no aplicativo Snapchat com o nome de usuário "Chozenn_One".

Em seguida, descobriram que o nome havia sido alterado para ChozenWrld, o mesmo que era utilizado no TikTok.

De acordo com informações do portal UOL, o FBI teve acesso a documentos que afirmavam que as imagens vistas nas redes sociais do homem, com "metade do cabelo tingido com um roxo rosado", batiam exatamente com a descrição feita pelas testemunhas.

Assim também foi com o par de tênis Nike, branco com detalhes em vermelho, usado nos assaltos.

Três moradores locais foram alvos dos crimes de Chozen, e em todos ele teria apontado uma arma de fogo para os atendentes, pedindo dinheiro e sempre armazenando as notas em uma mochila preta com uma flor estampada.

Na operação policial realizada em sua casa em Redford, Michigan, tanto a mochila acima descrita como o par de tênis Nike foram encontrados.

No aplicativo, o tiktoker tinha engajamento com seus vídeos de dança, dublagem e humor. Ele admitiu ter cometido os crimes e está preso desde fevereiro.

Chozen deve passar por uma audiência preliminar ainda neste mês de março.



