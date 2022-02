'Só dou golpe em quem merece', diz criminoso após desistir de enganar idosa

Um criminoso desistiu de aplicar um golpe via WhatsApp em uma idosa de 64 anos após ouvir relatos de seu estado de saúde. A história inusitada viralizou nas redes sociais nesta sexta-feira, 11, quando a neta da vítima compartilhou a imagem das mensagens em seu perfil no Twitter. O caso ocorreu em Lençóis Paulista, São Paulo. As informações são do portal G1.

Segundo a neta da idosa, Laís Biagi, de 24 anos, o golpista tentou se passar por sua mãe. Por meio do aplicativo de mensagem, o criminoso disse que precisava de dinheiro - valor em torno de R$ 2.400 - para adquirir produtos para revenda. No entanto, em resposta ao pedido, a aposentada lamentou não poder ajudar e contou que havia desmaiado, passado por exames e que estava com problema no coração recém-descoberto.

'Tenho um bom coração e princípios, só dou golpe em quem merece'

O relato doloroso da idosa sensibilizou o golpista, que prontamente revelou não ser sua filha. "Olha, dona. Sou golpista tá, estou se passando pela sua filha. Vi pela nossa conversa que a senhora está passando por muitos problemas de saúde. Então, eu não vou te roubar, ta bom, a senhora não merece levar esse golpe. A senhora é uma mãe maravilhosa com certeza", escreveu o ladrão, que ainda afirmo: "tenho um bom coração e princípios, só dou golpe em quem merece".

Ainda segundo Laís, a família só soube do ocorrido quando a idosa recorreu a uma outra filha para tentar solucionar o suposto problema financeiro. Apesar do desfecho inusitado e engraçado, a neta da vítima se diz apreensiva e com medo, já que sua avó acreditou nas mensagens, podendo ter sido um alvo fácil do crime.

