A mulher que roubou R$ 30 milhões em diamantes e foi condenada a devolver apenas R$ 1,7 mil

Uma mulher de 60 anos que se passou por especialista em joias, trocou pedras por sete diamantes avaliados em R$ 30 milhões de reais e, após ser capturada, foi condenada a pagar uma multa irrisória de R$ 1,7 mil.

Parece até uma história de Hollywood, mas o caso real ocorreu em uma luxuosa joalheria de Londres, em 2016. Esse foi considerado um dos maiores roubos de joias da história do Reino Unido à época. Os diamantes nunca foram encontrados.

A condenada Lulu Lakatos, uma ladra profissional, é natural da Romênia e fazia parte de uma organização criminosa internacional. O seu alvo eram diamantes do joalheria de luxo Boodles.

Segundo a polícia de Londres, o roubo foi organizado com bastante antecedência. De acordo com a BBC, Lulu se passou por "Anna", uma especialista em pedras preciosas.

A idosa convenceu os funcionários da joalheria que havia sido enviada por clientes russos para avaliar os diamantes que custavam 4,2 milhões de libras (cerca de R$ 30 milhões).

Mas a romena foi flagrada pelas câmeras do local quando trocava os diamantes por joias falsas. Conforme a polícia, ela ainda conseguiu sair da loja e entregou a mala para uma desconhecida.

Cerca de três horas após o roubo, Lakatos e seus cúmplices fugiram do Reino Unido para a França. O crime só foi descoberto no dia seguinte, quando a maleta com os diamantes foi aberta pela joalheria.

Na época, o sargento-detetive William Man, da Polícia Metropolitana de Londres, disse à CNN que o roubo foi bem planejado.

“Este foi um roubo audacioso, realizado à vista de funcionários experientes e profissionais de uma joalheria de renome. O planejamento meticuloso e a execução desse roubo revelam que os envolvidos eram criminosos altamente qualificados”, explicou.

Após o crime, a mulher foi presa na França e extraditada par ao Reino Unido. Em julho de 2021, Lulu Lakatos foi condenada a cinco anos e meio de prisão e a pagar uma fiança no valor de 244 libras (cerca deR$ 1,7 mil).

Na sentença, o juiz Alexander Milne QC reconheceu o "contraste" entre os valores, mas a quantia supostamente equivale a todo o patrimônio declarado no nome de Lakatos.



Dois homens envolvidos na ação foram presos e condenados por conspiração. Mas as investigações seguem para capturar duas mulheres que participaram do roubo. Os diamantes nunca foram recuperados.

