Chefe de negociação com Irã diz que é hora de 'decisões políticas' encerrarem tratativas

O líder da União Europeia nas negociações nucleares com o Irã em Viena, Enrique Mora, afirmou nesta segunda-feira, 7, que é a hora, "nos próximos dias", de "decisões políticas encerrarem" as tratativas por um acordo. Em seu Twitter, o diplomata disse que não há mais "conversas em nível especializado" nem "reuniões formais" para um retorno ao Plano de Ação Conjunta Global (JPCOA, na sigla em inglês).

No sábado, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que queria "garantias pelo menos no nível do secretário de Estado" de que as sanções impostas pelos Estados Unidos não afetariam o relacionamento de Moscou com Teerã. Isso colocou em questão os meses de negociações realizadas até agora para restaurar o acordo nuclear de 2015, no qual o Irã concordou em limitar drasticamente seu enriquecimento de urânio em troca do levantamento das sanções econômicas.

