Ciclistas distraídos se chocam e carro do Google flagra momento

Batida entre ciclistas aconteceu na cidade de León, no México, em outubro de 2018; flagra viralizou nas redes sociais neste fim de semana após ser descoberto por usuário

Um acidente inusitado repercutiu nas redes sociais nesse final de semana. Dois ciclistas, distraídos com a presença de um carro do serviço Google Street view, se chocaram em uma esquina.

A câmera do veículo, que é usada para registrar fotos de ruas em todo o mundo, capturou o momento. O caso ocorreu na cidade de León, no México, em outubro de 2018.

Nas imagens, é possível ver os dois homens distraídos e o momento do choque. Após o acidente eles se levantam e saem juntos, empurrando as bicicletas.

As imagens continuam na plataforma do Google, e podem ser conferidas neste link. Elas foram descobertas por um usuário do Twitter, que registrou em vídeo a transição, confira abaixo:

necesito las coordenadas pic.twitter.com/1xttlhamnv — El Señor de los Perros (@Juanncanino) February 12, 2022

O acidente não é o primeiro caso inusitado que o Google captura. Os carros do Street View, enquanto circulam pelas cidades gravando atualizações de ruas, acabam registando momentos curiosos com certa frequência.

