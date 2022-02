Veja as imagens vencedoras do prêmio de Fotógrafo de Vida Selvagem do Ano

A foto vencedora do concurso "Fotógrafo da Vida Selvagem" na categoria "Escolha do Público" de 2021, foi a imagem de um lago congelado que mostra o reflexo de salgueiros acima da superfície gelada. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 9, após uma votação online. As informações são da CNN dos Estados Unidos.

Uma lista com 25 images foi escolhida entre as mais de 50 mil inscritas para o concurso, diferentes categorias, vindas de 95 países. Mas o registro feito pelo fotógrafo italiano Cristiano Vendramin, conseguiu vencer a competição.

Sobre o assunto Concurso de fotos engraçadas de animais selvagens anuncia finalistas

Concurso "Fotógrafo da Vida Selvagem" divulga fotos selecionadas; confira

Ave que inspirou desenho animado Pica-Pau será declarada extinta; entenda

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sua imagem era estava competindo a final com outras quatro fotos que serão exibidas em uma exposição no Museu de História Natural em Londres. A foto de Vendramin tem um significado especial. Isto porque o lago da imagem era o lugar favorito de uma amigo que havia falecido. Ela foi tirada no inverno de 2019, no norte da Itália, no lago Santa Croce.

"Espero que minha fotografia encoraje as pessoas a entender que a beleza da natureza pode ser encontrada em todos os lugares ao nosso redor, e podemos ser agradavelmente surpreendidos pelas muitas paisagens tão perto de casa", disse o autor da foto em um comunicado enviado à imprensa.

O diretor do museu onde ocorrerá a exposição falou que a imagem simboliza "o impacto positivo que a natureza pode ter em nossas vidas."

Além da imagem vencedora, outras quatro fotos finalistas concorreram ao prêmio. Confira as imagens na galeria.











Tags