Turista joga em Las Vegas, volta para casa e só é avisado que ganhou R$ 1,2 milhão um mês depois

Um turista que visitava a cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos, em janeiro deste ano recebeu a notícia que ficou milionário. Robert Taylor conquistou o "jackpot" - prêmio máximo - depois de ter feito aposta em uma máquina caça-níquel e o valor obtido foi de US$ 230 mil (aproximadamente R$ 1,2 milhão na cotação atual). O problema é que a máquina que ele jogou apresentou um problema técnico no momento e ele só descobriu que ganhou o prêmio um mês depois.

Segundo o portal G1, o equipamento caça-níquel do hotel e cassino Treasure Island não notificou a vitória em tela e, por isso, o vencedor acabou não sabendo do prêmio. Devido ao fato de o ganhador ser de fora da cidade, a equipe do hotel responsável pela premiação não conseguiu encontrá-lo e pediu ajuda da agência de controle de jogos de Nevada, estado onde fica Las Vegas.

O orgão analisou as câmeras de segurança, testemunhas do local, registros de compra e examinaram dados de compartilhamento de viagens fornecidos pela Autoridade de Transporte de Nevada, além de uma empresa de compartilhamento de viagens.

Segundo o portal Super Poker, a busca durou mais de duas semanas até conseguirem identificar o felizardo. Por fim, a organização conseguiu encontrar Robert Taylor, que havia visitado a cidade e feito apostas em um máquina caça-níquel do estabelecimento.

Já informado sobre o prêmio que conquistou, Robert Taylor deverá ir até Las Vegas para retirá-lo ainda em fevereiro.

