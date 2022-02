Motorista aceita corrida para buscar lanche, mas não resiste e come o sanduíche

Impossibilitada de sair de casa para buscar um lanche por conta de sua bebê de 2 meses, uma jovem de 22 anos solicitou uma corrida por meio de um aplicativo de transporte para que seu sanduíche pudesse ser entregue na sua residência. Mas a comida não chegou e mulher foi dormir "revoltada" e com fome.

Ocorre que o motorista por aplicativo que aceitou a corrida cancelou a viagem minutos após pegar o lanche no estabelecimento e comeu o sanduíche da mulher por achar que poderia estar 'uma delícia'. O caso ocorreu em Santos, no litoral de São Paulo, e viralizou nas redes sociais após ser relatado no Facebook.

Em entrevista ao portal G1, a jovem conta que fez todo o processo necessário para informar que a viagem solicitada não era para buscar passageiros, mas uma comida. E por também trabalhar com aplicativos de transporte, ela imaginou que tudo fosse ocorrer dentro dos conformes.

Além de avisar ao homem, também pediu para alguém do estabelecimento localizado na Zona Noroeste de Santos, levar o alimento até o veículo para que o condutor não precisasse desembarcar. No entanto, assim que recebeu a encomenda, o motorista cancelou a corrida e comeu o lanche da cliente.

Frustada e com fome - conforme relatou à reportagem - a mulher disse que entrou em contato com a empresa 99, aplicativo onde a viagem foi solicitada, e tentou falar com o motorista por meio do número que ele cadastrou na plataforma. Contudo, nem o lanche foi devolvido, nem o dinheiro ressarcido.

E depois de ter relatado o acontecido no Facebook para que outras pessoas fossem alertadas, o próprio motorista comentou na publicação e alegou que a corrida havia sido cancelada sozinha, fato refutado pela jovem. "Disse que foi cancelada sozinha. Só que eu também faço corridas, então sei que nunca cancela sozinha", retrucou.

Após algumas negociações feitas pelo namorado da jovem, o valor do lanche foi entregue pelo condutor. "Ele disse que comeu porque estava no carro. E disse que estava muito bom", revelou a mulher sobre o que foi dito pelo motorista após ter sido questionado.

A 99 lamentou a experiência da jovem, em nota enviada ao G1, e informou que mobilizou uma equipe que enviou orientações e informações para a usuária.

"Estamos empenhados em atender às necessidades dos usuários e, por isso, contamos com um canal aberto que funciona 24 horas por dia, sete dias da semana: o telefone 0300 313 2421 e o menu ajuda que pode ser acessado pelo aplicativo", disse na nota.

