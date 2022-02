Zeca Pagodinho é eleito 'funcionário do mês' de salão de beleza do Rio

Em homenagem ao seu 63° aniversário, Zeca Pagodinho foi eleito o 'funcionário do mês' de um salão de beleza do Rio de Janeiro por frequentar assiduamente o local

O cantor Zeca Pagodinho foi eleito o 'funcionário do mês' de um salão de beleza na Barra da Tijuca, zona Oeste do Rio de Janeiro, por frequentar assiduamente o estabelecimento. Além da honraria, o cantor teve direito à festa de aniversário em homenagem ao seu 63° aniversário, ocorrido em 4 de fevereiro.

Assim que chegou ao salão, que fica localizado próximo à sua casa, Zeca Pagodinho foi surpreendido pelos 'colegas de trabalho', que cantaram parabéns. Na ocasião, para completar a brincadeira, houve bolo de aniversário com tema de cerveja, além de foto no mural de funcionários do estabelecimento.

O artista agradeceu a homenagem do pessoal do estabelecimento e se divertiu com o momento, que contagiou os demais clientes que estavam no salão. Quem estava no salão na hora da brincadeira, fez questão de tirar foto com o 'funcionário do mês'.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto "Saudades e gratidão": Juliette desabafa sobre sentimentos pós-BBB

Motorista aceita corrida para buscar lanche, mas não resiste e come o sanduíche

Eliezer gastou R$ 14 mil em harmonização facial: "ia entrar pior ainda"

Turista joga em Las Vegas, volta para casa e só é avisado que ganhou R$ 1,2 milhão um mês depois

Para Zeca Pagodinho, a surpresa foi ainda mais especial, pois, segundo o que o cantou revelou, devido à pandemia da Covid-19 ainda não era possível fazer a festa de aniversário que gostaria.

“Obrigado aos meus fãs, meus amigos e colegas de profissão que estão mandando ‘parabéns’ e ‘feliz aniversário’. Muito obrigado. Vamos tentar. Hoje também é aniversário do meu filho Luizinho. A gente vai ficar por aqui, quietinho, porque ainda não posso fazer aquela festa que eu gosto. Mas, ano que vem, essas duas que estão acumuladas, vou cobrar”, brincou.

Tags