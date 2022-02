Rolo de macarrão, chinela quebrada e até frango abatido; relembre ações inusitadas durante roubos no Ceará

O crime de roubo é previsto no artigo 157 do Código Penal Brasileiro, com pena de quatro a 10 anos. As forças de segurança orientam que as vítimas não reajam aos assaltos, mas no Ceará, em algumas situações noticiadas pelo O POVO, os crimes tiveram reações e desfechos inusitados.



Nesta terça-feira, 8, um homem reagiu a um assalto atirando um frango abatido contra o criminoso, no bairro Jardim Iracema. A confusão foi generalizada depois que uma mulher surgiu com um revólver e realizou um disparo de arma de fogo.

No dia 28 de janeiro, uma vendedora de uma loja de colchões de Horizonte, a 43 quilômetros de Fortaleza, surpreendeu um homem que tentou roubá-la no comércio e tomou a arma branca do criminoso. Ele foi imobilizado e em seguida preso.

Em 30 de outubro de 2021 o funcionário de uma pizzaria reagiu a um roubo com um rolo de pizza. Ele entrou em luta corporal com o criminoso e os trabalhadores conseguiram tomar a arma do indivíduo. Toda a confusão acontece na cozinha da pizzaria, que estava cheia de clientes.

No dia 5 de outubro um criminoso desistiu de roubar vítimas depois de cair, ser mordido por um cachorro e quebrar a chinela. O caso foi registrado no Mondubim, em Fortaleza. As vítimas ficaram assustadas, mas dão risada da situação inusitada.



Todas as ações foram flagradas por câmeras de segurança e tiveram grande repercussão. Em apenas um desses casos houve prisão, que foi na ocorrência no município de Horizonte.

Um caso de furto foi registrado no terminal do Antônio Bezerra, onde um rapaz ficou com a cabeça presa em uma máquina de ursinhos ao tentar subtrair os brinquedos de pelúcia.

