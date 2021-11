Shawn Mendes e Camila Cabello terminam namoro após dois anos

Anúncio do término foi divulgado na noite desta quarta-feira, 17, em stories do cantor; Camilla Cabello é uma das artistas confirmadas no Rock in Rio 2022

O cantor Shawn Mendes revelou na noite desta quarta-feira, 17, o término do seu relacionamento com a cantora Camila Cabello. O ex-casal estava junto há dois anos e o anúncio do fim do relacionamento foi divulgado através dos stories do Instagram de ambos os artistas.

"Decidimos terminar nosso romance, mas nosso amor um pelo o outro como humanos está mais forte do que nunca", postou o cantor em texto assinado por ambos. "Nós começamos o nosso relacionamento como melhores amigos e vamos continuar melhores amigos. Nós apreciamos o apoio de vocês desde o começo e seguindo em frente".

A última foto publicada por Shawn em seu Instagram, no dia 31 de outubro, traz os dois artistas juntos celebrando o Dia de Los Muertos. Já no perfil de Cabello, a última foto junto com o agora ex-namorado foi publicada no dia 1º de novembro, também celebrando a data. Nas redes sociais, tanto Shawn quanto Camila compartilhavam vários momentos juntos.

A cantora Camila Cabello é uma das atrações confirmadas no Rock in Rio 2022, na noite do dia 10 de setembro, um sábado, no Palco Mundo. No mesmo dia, também se apresenta as bandas Bastille e Coldplay.

