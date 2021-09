Mulher compra todos os assentos em classe executiva de avião para seu pet

Para dar mais conforto e privacidade para o seu pet, um cão da raça maltês, uma mulher comprou todos os assentos de uma cabine da classe executiva do voo AI-671, da Air Índia. O caso ocorreu na quarta-feira, 15, e viralizou nas redes sociais por conta da ação inusitada da cuidadora do animal.

O voo durou aproximadamente duas horas, partiu de Mumbai e teve como destino a cidade de Chennai, capital do estado de Tamil Nadu, localizada no leste do país asiático. Para dar o máximo de conforto possível para o cãozinho, a mulher investiu cerca de US$ 3.400, equivalente R$ 18 mil na cotação atual.

Procurada pelo jornal Times Of India, a Air India optou por não comentar e dar detalhes do caso do passageiro inusitado. A cabine comprada pela mulher no avião fabricado pela Airbus de modelo A320 tem cerca de 12 assentos, mas a quantidade pode variar, pois a configuração da aeronave muda com base nos critérios adotados pela empresa.

