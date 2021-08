Nubank e Zee.Dog criam cartão para cachorros morderem à vontade

No Dia Mundial do Cão, a parceria lança o Nudog, um brinquedo de borracha, todo roxo, com bordas arredondadas e em formato de cartão, com uma abertura onde é possível colocar petiscos

Com o relato de mais de 6 mil clientes solicitando segunda via do cartão porque os cachorros "comeram", Nubank e Zee.Dog anunciaram o Nudog nesta quinta-feira, 26, brinquedo em formato de cartão para os pets.

O lucro com as vendas será revertido para a ONG Amigos de São Francisco, organização sem fins lucrativos que ajuda a acolher animais em situações de abandono ou maus tratos e promove a adoção deles. A ONG também será beneficiada com 100% dos proventos de outros produtos comercializados na Lojinha do Nu.

A data de lançamento foi pensada por ser o Dia Mundial do Cão. O NuDog é um brinquedo de borracha, todo roxo, com bordas arredondadas, em formato de cartão e onde também é possível inserir petiscos. Segundo as empresas, ele não é uma edição limitada.

Nubank relata que mais de 6 mil clientes perderam o cartão de crédito por mordidas de seus cachorros (Foto: Divulgação)



A ideia é manter o cachorro ocupado e se divertindo para evitar que ele vá mascar o cartão Nubank.

A novidade está disponível para consumidores de todo o Brasil por R$ 49,90 (frete não incluso) diretamente na Lojinha do Nu – loja virtual do Nubank –, no site da Zee.Dog e no app Zee.Now.

“No Nubank, temos em nossa cultura o foco no cliente, que nos inspira a sempre buscar soluções para que a sua experiência com nossa marca seja a melhor possível. Os casos envolvendo a atração dos cachorros pelo roxinho nos fez ver que não apenas os humanos, mas também os pets, adoram nosso cartão”, frisa, em nota, Paulo Vendramini, diretor de engajamento do cliente do Nubank.

Veja o Nudog, brinquedo criado em parceria Nubank e Zee.Dog (Foto: Divulgação)



“Ficamos muito animados quando o Nubank nos procurou para ajudarmos a solucionar esse problema. Sabemos que os pets são parte da nossa família, e agora terão um novo brinquedo, que se assemelha ao cartão roxinho para humanos, mas muito mais divertido. Desenvolvemos o produto pensando em detalhes que garantissem essa semelhança para que todos fiquem felizes: o dono do cartão e do pet, o cachorro e, claro, o cartão”, complementa o Diretor Criativo e co-fundador da Zee.Dog, Thadeu Diz.





