Passageiros da SpaceX retornam à Terra após três dias no espaço

Os quatro turistas espaciais da SpaceX pousaram no Atlântico, na costa da Flórida, na noite deste sábado, após três dias no espaço, concluindo com sucesso a primeira missão orbital da História sem a presença de um astronauta.

A chegada ocorreu conforme planejado, pouco depois das 23h GMT, segundo um vídeo divulgado pela empresa de Elon Musk. Quatro grandes paraquedas retardaram a descida da cápsula, e embarcações da SpaceX seguiram imediatamente para resgatá-la, antes que a escotilha pudesse ser aberta para o desembarque dos ocupantes.

A equipe da missão será transportada de helicóptero até o Centro Espacial Kennedy, de onde decolou na última quarta-feira a bordo de um foguete Falcon 9. "Foi uma viagem e tanto para nós, e estamos apenas começando", declarou o capitão bilionário Jared Isaacman, que financiou a viagem.

"Felicitações, Inspiration4", tuitou o CEO da SpaceX, Elon Musk. O objetivo declarado da missão Inspiration4 era promover a democratização do espaço, ao provar que o cosmos é acessível a equipes que não são escolhidas a dedo nem passam por treinamentos de anos.

"Bem-vindos à segunda era espacial", disse o diretor da missão, Todd Ericson, em uma coletiva de imprensa após o pouso.

Agora, "as viagens espaciais serão muito mais acessíveis aos homens e mulheres comuns", acrescentou.

Houve apenas um pequeno problema durante o voo, com o sistema de limpeza da cápsula, mas que foi rapidamente resolvido, disse Ericson, sem dar mais detalhes.

"A melhor viagem da minha vida!", tuitou Proctor depois de desembarcar da cápsula.

Isaacman, que pagou à SpaceX dezenas de milhões de dólares, ofereceu os outros três lugares a desconhecidos: Hayley Arceneaux, uma enfermeira de 29 anos; Sian Proctor, uma professora de 51 anos; e Chris Sembroski, 42, veterano da Força Aérea dos Estados Unidos.

A cápsula Dragon viajou mais longe do que a Estação Espacial Internacional (ISS), a uma órbita de 575 quilômetros de altitude, e circulou o planeta mais de 15 vezes a cada dia.

Os quatro passageiros treinaram por apenas 6 meses para a viagem, enquanto os astronautas passam anos se preparando. Uma vez em órbita, tiveram dados como frequência cardíaca, sono, saturação de oxigênio no sangue e habilidades cognitivas colhidos, os quais deverão ajudar a compreender melhor o efeito do ambiente espacial nos iniciantes.

A equipe também apreciou a vista através de uma nova cúpula de observação instalada na Dragon, pôde conversar com o ator Tom Cruise, comeu pizza e se deleitou com a ausência de gravidade.

A missão também arrecadou fundos para o hospital pediátrico St. Jude, que fica no estado americano do Tennessee, onde Hayley Arceneaux trabalha e foi tratada de um câncer quando era criança.

O pouso marcou a terceira vez que a empresa de Elon Musk levou e trouxe de volta pessoas ao espaço, após o retorno de duas missões da Nasa, uma em agosto de 2020 e outra em maio deste ano. Ambas trouxeram astronautas que estavam na ISS. Ao contrário dos astronautas da Nasa, os membros da missão Inspiration4 não foram para a ISS, mas permaneceram em órbita ao redor da Terra.

A SpaceX prevê outros voos de turismo espacial, incluindo um em janeiro de 2022, que deve transportar três empresários até a ISS.

