Aparece no Havaí mensagem em garrafa lançada ao mar no Japão há 37 anos

Uma mensagem em uma garrafa lançada há 37 anos por estudantes japoneses do ensino médio foi encontrada a cerca de 6.000 km de distância, no Havaí.

Membros de um clube de ciências naturais do Colégio Choshi, em Chiba, no leste de Tóquio, jogaram 750 garrafas no mar entre 1984 e 1985 para investigar as correntes marinhas.

Com mensagens em inglês, japonês e português, nas quais se pedia que entrasse em contato com o remetente, as garrafas chegaram a lugares tão distantes quanto Filipinas, Canadá e Alasca.

Nenhuma outra havia aparecido desde que a garrafa número 50 foi recuperada em 2002, em Kagoshima, no sul do Japão.

A 51ª foi encontrada em junho por uma menina de nove anos, em uma praia do Havaí, anunciou a escola japonesa. As mensagens continuam legíveis.

"Fiquei realmente surpreso", disse o vice-diretor da escola japonesa, Jun Hayashi, à AFP, nesta sexta-feira (17).

Ele ainda espera que a garrafa número 52 apareça.

Mayumi Kondo, membro do clube de ciências naturais em 1984, disse que a descoberta "reviveu memórias nostálgicas" de seus anos escolares.









