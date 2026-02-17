Fortaleza: chuva e transtornos na terça de Carnaval

Infraestrutura em Fortaleza: transtornos são registrados na terça de Carnaval com chuvaFortaleza teve alagamentos na terça de Carnaval; chuvas chegaram a 51 municípios e devem durar até a Quarta-feira de Cinzas
Resumo
Em Fortaleza, a intensidade da chuva interrompeu as atividades infantis no Passeio Público
Alagamentos no Centro causaram transtornos no trânsito, especialmente no cruzamento da Castro e Silva
Apesar dos pontos críticos, locais tradicionais como a Heráclito Graça não registraram problemas graves
A Funceme mantém o alerta de chuvas intensas em todo o Estado até a Quarta-Feira de Cinzas.
As chuvas, devido á falta de infraestrutura para recebê-la, chegaram para mudar os planos dos foliões no Ceará nesta terça-feira de Carnaval, 17 de fevereiro, atingindo 51 municípios em diferentes regiões do Estado.
Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), as precipitações foram registradas desde a madrugada, provocando transtornos principalmente na Capital.
Em Fortaleza, os postos de monitoramento da Funceme apontaram chuva nos bairros Maraponga e Água Fria, mas a precipitação foi registrada por toda a Cidade.
Mesmo com o tempo instável, o cortejo do bloco Unidos da Cachorra saiu às ruas. Já a programação de Carnaval no Passeio Público precisou ser interrompida devido à intensidade da chuva.
Alagamentos e transtornos no Centro de Fortaleza
As precipitações mais fortes ao longo da manhã de terça-feira provocaram alagamentos e dificuldades no trânsito, no Centro de Fortaleza.
Motoristas enfrentaram pontos críticos, como o cruzamento da rua Dom Manuel com a rua Rocha Lima e da avenida Dom Pedro I com a rua Barão do Rio Branco.
No entorno do ginásio Paulo Sarasate, onde acontece o evento religioso Renascer, o tráfego de veículos era intenso, mas o tradicional ponto de alagamento da avenida Heráclito Graça não foi um transtorno neste ano.
A equipe de reportagem do O POVO esteve em outros pontos do Centro, e verificou que o trecho mais afetado foi o cruzamento da rua Castro e Silva com a avenida do Imperador.
Na região, o acúmulo de água obrigou os condutores a retornar e buscar rotas alternativas. Mesmo assim, motocicletas, carros menores e pedestres se arriscaram e tentaram cruzar as vias, apesar do alagamento.
Procurada, a Defesa Civil informou que nenhuma ocorrência relevante havia sido registrada até a manhã da terça-feira, 17.
O POVO também esteve na avenida José Bastos, outro tradicional ponto de alagamento na Capital, mas não registrou nenhum transtorno. O trânsito na região estava, na verdade, tranquilo, com baixo movimento de veículos e pedestres.
Na avenida Senador Carlos Jereissati, nas proximidades do Aeroporto Internacional de Fortaleza, apesar das obras do VLT que causaram mudanças de direção na região, os veículos também fluíam normalmente.
Apesar disso, viaturas da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) estavam em diferentes trechos da via.
Segunda-feira teve chuva em 105 municípios; Crato liderou acumulados
As chuvas registradas repetem o padrão observado na segunda-feira, 16, quando o volume de precipitações foi ainda mais abrangente, chegando a 105 municípios cearenses.
O maior acumulado foi observado na cidade do Crato, na região do Cariri, onde foram contabilizados 130 milímetros, um dos maiores volumes do período.
Diante do cenário de instabilidade, a Funceme mantém alerta de chuvas intensas até a Quarta-feira de Cinzas, com maior atenção para a região Jaguaribana, o Cariri e parte do Sertão Central.
Para o litoral norte do Estado, incluindo a região do Pecém e a Serra da Ibiapaba, a previsão indica que as chuvas mais fortes devem se concentrar nesta terça-feira, 17.
A recomendação é que a população evite áreas alagadas, redobre a atenção no trânsito e acompanhe os avisos atualizados dos órgãos oficiais ao longo dos próximos dias.