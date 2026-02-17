Fortaleza: chuva e transtornos na terça de Carnaval

Chuva surpreende público e leva ao cancelamento da programação infantil de Carnaval no Passeio Público, em Fortaleza. / Crédito: Camila Maia/O POVO

Resumo Chuvas atingiram 51 municípios cearenses nesta terça-feira, impactando a programação de Carnaval

Em Fortaleza, a intensidade da chuva interrompeu as atividades infantis no Passeio Público

Alagamentos no Centro causaram transtornos no trânsito, especialmente no cruzamento da Castro e Silva

Apesar dos pontos críticos, locais tradicionais como a Heráclito Graça não registraram problemas graves

A Funceme mantém o alerta de chuvas intensas em todo o Estado até a Quarta-Feira de Cinzas. As chuvas, devido á falta de infraestrutura para recebê-la, chegaram para mudar os planos dos foliões no Ceará nesta terça-feira de Carnaval, 17 de fevereiro, atingindo 51 municípios em diferentes regiões do Estado.

Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), as precipitações foram registradas desde a madrugada, provocando transtornos principalmente na Capital.

Quadra chuvosa: mais de 40 municípios têm acumulados; VEJA Em Fortaleza, os postos de monitoramento da Funceme apontaram chuva nos bairros Maraponga e Água Fria, mas a precipitação foi registrada por toda a Cidade. Cortejo da Unidos da Cachorra, no Benfica, aconteceu mesmo com chuvas intensas Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Mesmo com o tempo instável, o cortejo do bloco Unidos da Cachorra saiu às ruas. Já a programação de Carnaval no Passeio Público precisou ser interrompida devido à intensidade da chuva.

Alagamentos e transtornos no Centro de Fortaleza As precipitações mais fortes ao longo da manhã de terça-feira provocaram alagamentos e dificuldades no trânsito, no Centro de Fortaleza. Motoristas enfrentaram pontos críticos, como o cruzamento da rua Dom Manuel com a rua Rocha Lima e da avenida Dom Pedro I com a rua Barão do Rio Branco. No entorno do ginásio Paulo Sarasate, onde acontece o evento religioso Renascer, o tráfego de veículos era intenso, mas o tradicional ponto de alagamento da avenida Heráclito Graça não foi um transtorno neste ano.

No cruzamento da rua Castro e Silva com a Avenida Imperador, apesar do alagamento, pedestres e motoristas enfrentaram a chuva e seguiram o caminho Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO A equipe de reportagem do O POVO esteve em outros pontos do Centro, e verificou que o trecho mais afetado foi o cruzamento da rua Castro e Silva com a avenida do Imperador. Na região, o acúmulo de água obrigou os condutores a retornar e buscar rotas alternativas. Mesmo assim, motocicletas, carros menores e pedestres se arriscaram e tentaram cruzar as vias, apesar do alagamento.